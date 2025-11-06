В России заметили падение цен на свинину

Снижение продаж свинины в России привело к снижению оптовых цен на мясо на 1-3% за последнюю неделю. По данным Ntech, цена свиной полутуши упала на 1% до 216 руб./кг, окорока, лопатки и грудинки — на 2%, карбоната — на 3%, шеи — на 1%. За месяц цены снизились на 5-10%. Осенью спрос на свинину падает из-за увеличения предложения при убое скота и перехода потребителей к более дешевой курятине, ухудшается покупательная способность населения. Продажи свинины в упаковках упали на 9% в сентябре-октябре, хотя в денежном выражении выросли на 6%. Эксперты считают такое снижение цен нормальным для сезона и рынка.

По данным аналитической компании Ntech, цена свиной полутуши упала на 1% и составила 216 рублей за килограмм. Цены на другие части свинины также снизились: окорок — на 2% (308 руб. за кг), лопатка — на 2% (303 руб.), грудинка — на 2% (242 руб.), карбонат — на 3% (310 руб.), шея — на 1% (385 руб.). В целом, за последний месяц цены снизились на 5-10%.

Ранее цены на свинину росли из-за высокого спроса со стороны перерабатывающих предприятий. Однако осенью спрос падает, так как увеличивается предложение мяса из-за убоя скота. Эксперты отмечают, что снижение цен — это нормальное явление для рынка.

Покупательная способность населения также снижается, и свинина становится менее доступной, поэтому многие выбирают более дешевые продукты, такие как курица. Продажи свинины в упаковках упали на 9% в сентябре-октябре, хотя в денежном выражении они выросли на 6%.

Снижение цен может создать проблемы для свиноводов, так как их расходы растут, а прибыль снижается. Ожидается, что рентабельность свиноводства продолжит падать.