В России предложили запретить наценку в магазинах выше 15%
Группа депутатов Госдумы предложила ограничить наценку на товары в российских магазинах 15%. Сейчас она колеблется от 10% до 300%, что считают необоснованным. Инициатива направлена на снижение инфляции и стабилизацию цен. Эксперт Георгий Остапкович отметил, что такие ограничения оправданы лишь на 2-3 месяца. Постоянные лимиты могут привести к дефициту, так как торговле будет невыгодно работать в убыток.

Группа депутатов Госдумы предложила ввести предельную наценку на товары в российских торговых сетях в размере 15%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента.

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время наценка на товары варьируется от 10% до 300% в зависимости от категории товаров, что, по их мнению, является необоснованным. Введение ограничений должно способствовать снижению продуктовой инфляции и стабилизации цен.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с изданием отметил, что применение подобных мер может быть оправдано, но только на срок до двух-трех месяцев. «Если установить ограничение на постоянной основе, то в краткосрочной перспективе цены могут не расти, однако это может привести к дефициту товаров, поскольку торговле станет невыгодно работать в убыток," — объяснил эксперт.