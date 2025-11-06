В России предложили запретить наценку в магазинах выше 15%

Группа депутатов Госдумы предложила ввести предельную наценку на товары в российских торговых сетях в размере 15%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента.
Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время наценка на товары варьируется от 10% до 300% в зависимости от категории товаров, что, по их мнению, является необоснованным. Введение ограничений должно способствовать снижению продуктовой инфляции и стабилизации цен.
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с изданием отметил, что применение подобных мер может быть оправдано, но только на срок до двух-трех месяцев. «Если установить ограничение на постоянной основе, то в краткосрочной перспективе цены могут не расти, однако это может привести к дефициту товаров, поскольку торговле станет невыгодно работать в убыток," — объяснил эксперт.