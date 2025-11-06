В России предложили мужчинам платить женам за домашние дела

В России предложили мужчинам платить женам за домашние дела. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на психолога Александру Миллер.

По словам эксперта, в современном обществе укрепляется тенденция к равноправию и партнерству. В случаях, когда мужчина ограничивает жену в возможности работать, взяв на себя обеспечение семьи, он должен компенсировать ее вклад в быт.

Она предложила закрепить обязательные выплаты на законодательном уровне.

Подобная «зарплата» не должна рассматриваться как подачка, а являться справедливой компенсацией за труд, обеспечивающий мужчине стабильность и возможность строить карьеру.