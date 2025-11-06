В России появился первый в мире быстрый тест на гепатит C

Специалисты Роспотребнадзора разработали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита C, который позволяет выявить заболевание всего за 30 минут. Эта инновационная методика, основанная на петлевой изотермической амплификации, значительно ускоряет процесс диагностики и позволяет оперативно назначать лечение, а также принимать противоэпидемические меры. Разработка теста была осуществлена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья». По словам представителей Роспотребнадзора, новый тест станет важным инструментом в борьбе с гепатитом C и поможет улучшить качество медицинской помощи в России.

Об этом пишет издание «Абзац».

