В России появился первый в мире быстрый тест на гепатит C
