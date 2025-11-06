В Минздраве сообщили о распространении ВИЧ в России

Тренд распространения удалось переломить даже на наиболее пораженных территориях. Прогресса в данной сфере удалось достичь на фоне внедрения научно-обоснованных подходов.

В Минздраве сообщили о распространении ВИЧ в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Тренд распространения удалось переломить даже на наиболее пораженных территориях. Прогресса в данной сфере удалось достичь на фоне внедрения научно-обоснованных подходов.

Сейчас в РФ рост числа зараженных находится на историческом минимуме.