В Минобрнауки сообщили, когда ВУЗы перейдут на новую систему образования

В 2027 году российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, сообщил замминистра науки Дмитрий Афанасьев на совещании деканов исторических факультетов (ТАСС). Переход начался в рамках пилотного проекта в нескольких университетах. Для реализации изменений будут внесены коррективы в закон об образовании. Проект уже подготовлен, проходит закрытое обсуждение, после чего будет представлен для общего рассмотрения и обсуждения.

