В Минобрнауки сообщили, когда ВУЗы перейдут на новую систему образования
В 2027 году российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, сообщил замминистра науки Дмитрий Афанасьев на совещании деканов исторических факультетов (ТАСС). Переход начался в рамках пилотного проекта в нескольких университетах. Для реализации изменений будут внесены коррективы в закон об образовании. Проект уже подготовлен, проходит закрытое обсуждение, после чего будет представлен для общего рассмотрения и обсуждения.

В 2027 году российские вузы должны перейти на новую модель высшего образования. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России, передает ТАСС.

По словам Афанасьева, министерство ориентируется на системный переход к новой модели, который уже начался в рамках пилотного проекта в нескольких университетах. Он отметил, что для реализации изменений потребуется внести коррективы в закон об образовании.

Замминистра добавил, что проект изменений уже подготовлен и проходит закрытое обсуждение, после чего его планируется вынести на общее обозрение для дальнейшего рассмотрения и обсуждения.