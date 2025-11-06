В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки в районе Купянска сорвана попытка военнослужащих ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. В районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 боевиков. В районе поселка Петровка пресечен прорыв штурмовой группы врага к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления. Отмечается, что в Красноармейске ВС РФ продолжают уничтожение окруженного врага в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Отражены 13 атак противника. Сорваны три попытки боевиков вырваться из кольца окружения в северном направлении. За сутки российская армия поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 261 беспилотник.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За сутки в районе Купянска сорвана попытка военнослужащих ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. В районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 боевиков.

В районе поселка Петровка пресечен прорыв штурмовой группы врага к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.

Отмечается, что в Красноармейске ВС РФ продолжают уничтожение окруженного врага в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Отражены 13 атак противника. Сорваны три попытки боевиков вырваться из кольца окружения в северном направлении.

За сутки российская армия поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 261 беспилотник.