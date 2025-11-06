В Госдуму внесли поправку об увеличении оклада срочников почти в 3 раза

Соответствующую поправку депутат Михаил Делягин внес ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год. Отмечается, что ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы ВС РФ, ФСБ и Росгвардии может вырасти с 2758 до 7500 рублей. По словам Михаила Делягина, идею об увеличении окладов поддержали в Минобороны. Там подсчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 млрд рублей в год. Эту сумму хотят взять из Резервного фонда.