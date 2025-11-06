В Госдуме рассказали о новых штрафах для владельцев земельных участков

С 1 марта 2026 года в России владельцам земельных участков грозит штраф до 700 тысяч рублей за наличие борщевика и других опасных инвазивных (чужеродных) растений, заявил зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова. Согласно новым правилам, владельцы участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными растениями. За невыполнение этих обязательств предусмотрены штрафы, которые будут варьироваться: для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

С 1 марта 2026 года в России владельцам земельных участков грозит штраф до 700 тысяч рублей за наличие борщевика и других опасных инвазивных (чужеродных) растений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Согласно новым правилам, владельцы участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными растениями. За невыполнение этих обязательств предусмотрены штрафы, аналогичные тем, что применяются к владельцам сельскохозяйственных угодий за отсутствие мероприятий по защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорной растительностью (статья 8.7 КоАП РФ).

Размеры штрафов будут варьироваться: для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.