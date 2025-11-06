В Госдуме предложили запретить продажу готовой еды в супермаркетах

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили запретить продажу готовой еды в супермаркетах, утверждая, что такая мера поможет сохранить здоровье граждан. Об этом сообщает ТАСС. В пояснительной записке парламентарии отметили, что в последние годы магазины активно начали продавать готовую продукцию, такую как салаты, выпечка и десерты, которые обычно закупаются у сторонних поставщиков. По мнению депутатов, это может негативно сказаться на качестве и безопасности продуктов. Кроме того, инициатива включает предложение о запрете продажи продуктов, срок годности которых истекает через 24 часа. Законопроект направлен на защиту потребителей и повышение стандартов качества продуктов питания в магазинах.

