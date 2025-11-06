В Госдуме оценили предложение оплачивать женщинам домашний труд

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала предложение об оплате домашнего труда для женщин противоречащим Конституции России. В интервью «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что распределение труда в семье — личное дело каждого союза. По Семейному кодексу отпуск по уходу за ребенком могут брать и мама, и папа на равных условиях. Бессараб считает инициативу непродуманной и предупреждает, что она вызовет больше вопросов, чем даст реальных решений семейных проблем.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб высказала свое мнение о предложении об оплате домашнего труда для женщин, назвав его противоречащим Конституции России.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» парламентарий подчеркнула, что вопросы распределения труда в семье являются личным делом каждого семейного союза.

«Фактически это внутреннее дело семьи, кто будет работать: оба будут работать или один из супругов. Сегодня в России, согласно Семейному кодексу, можно в отпуск по уходу за ребенком уйти и маме, и папе — на равных условиях. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно непродуманная инициатива», — отметила Бессараб.

Депутат также добавила, что подобные предложения могут привести к большему количеству вопросов, чем предложить реальных решений для семейных проблем.