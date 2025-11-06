В Госдуме оценили предложение оплачивать женщинам домашний труд

Депутат Госдумы Светлана Бессараб высказала свое мнение о предложении об оплате домашнего труда для женщин, назвав его противоречащим Конституции России.
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» парламентарий подчеркнула, что вопросы распределения труда в семье являются личным делом каждого семейного союза.
«Фактически это внутреннее дело семьи, кто будет работать: оба будут работать или один из супругов. Сегодня в России, согласно Семейному кодексу, можно в отпуск по уходу за ребенком уйти и маме, и папе — на равных условиях. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно непродуманная инициатива», — отметила Бессараб.
Депутат также добавила, что подобные предложения могут привести к большему количеству вопросов, чем предложить реальных решений для семейных проблем.