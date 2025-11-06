В 2025 году в России отчислили более 180 тысяч студентов из-за неуспеваемости

По данным Минобрнауки, в 2024/25 учебном году в университетах обучались 4 611 710 человек. Из них по болезни выбыли 1 092 человека, оставили обучение по собственному желанию — 157 583, отчислены по неуспеваемости — 186 132. Выбыли по иным причинам — 147 448 человек. В ведомстве также отметили, что с 2020 года доля студентов, которые покинули вуз из-за неуспеваемости, растет. В министерстве это объяснили ужесточением требований к академическим успехам со стороны вузов. Соответственно, как добавили там, это свидетельствует о повышении качества высшего образования в целом.

