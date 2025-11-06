В 2025 году Рязанская область увеличила экспорт торфа в страны СНГ

С 1 января по 31 октября 2025 года из Рязанской области на экспорт в Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и Киргизию отправлено свыше 7,3 тысяч тонн торфогрунта. Продукция соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров. Уточняется, что за аналогичный период 2024 года из Рязанской области экспортировали 5,9 тысяч тонн торфа.

В 2025 году Рязанская область увеличила экспорт торфа в страны СНГ. Об этом 6 ноября сообщили в региональном Россельхознадзоре.

С 1 января по 31 октября 2025 года из Рязанской области на экспорт в Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и Киргизию отправлено свыше 7,3 тысяч тонн торфогрунта.

Продукция соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Уточняется, что за аналогичный период 2024 года из Рязанской области экспортировали 5,9 тысяч тонн торфа.

Фото: Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям