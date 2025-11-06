Украинский офицер сообщил о скорой потере Покровска в ДНР

Офицер утверждает, что неделями бойцы в Покровске не получали нормального снабжения, уже несколько дней город полностью отрезан, никакая техника не может туда подступиться. ВС РФ всего за несколько дней проникли во все районы населенного пункта. Он также допустил, что российская армия превосходит ВСУ по количеству людей и беспилотников в городе в три раза.

