Суд Рязани обязал ИП выплатить штраф за использование героя «Союзмультфильма»

Согласно документу, индивидуальный предприниматель Ирина Гресь должна выплатить компенсацию за нарушение прав на товарный знак и персонажа «Карлсон» в размере 20 тысяч рублей. Решение можно обжаловать в течение 15 дней. По информации из открытых источников, основной вид деятельности данного ИП — отделка тканей и текстильных изделий, дополнительные — производство текстильных изделий, торговля ими, ремонт бытовых товаров.

Напомним, ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» подали иск к Ирине Гресь и потребовали компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение прав на «Карлсона».

Фото: кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»