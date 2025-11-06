Рязань
Соцфонд: в Рязанской области более 48 тысяч детей получают единое пособие
С начала 2025 года в Рязанской области единое пособие назначено родителям более 48 000 детей. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Единое пособие назначается при соблюдении следующих условий:

  • заявитель — гражданин РФ, постоянно проживающий в стране;
  • учитывается занятость взрослых: необходим заработок за расчетный период не менее 4 МРОТ (89 760 рублей) ил причины его отсутствия;
  • средний доход семьи за месяц не превышает прожиточный минимум (в Рязанской области — не более 15 782 рублей на одного члена семьи);
  • собственность семьи соответствует установленным критериям.

Сумма пособия рассчитывается индивидуально и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (7 654 рублей, 11 481,75 рублей, 15 309 рублей соответственно).

Выплата назначается сроком на один год с возможностью продления.

Подать заявление на назначение единого пособия можно на «Госуслугах», в МФЦ и в клиентской службе ОСФР по Рязанской области.