Сквер у «Дома художника» в Рязани продолжат благоустраивать в 2026 году

Сквер у «Дома художника» в Рязани продолжат благоустраивать в 2026 году. Об этом рассказали в горадминистрации в соцсетях.

Рязанка заметила, что при благоустройстве в сквере у памятника Петрову на Первомайском проспекте не была предусмотрена установка лавочек.

«Какой сквер без лавочек?! Они там необходимы», — написала девушка.

На это в рязанской мэрии ей ответили, что в сквере до конца 2025 года подрядчик завершит благоустройство только вокруг памятника. Но в 2026 году предусмотрены работы в остальной части сквера, в том числе и установка лавочек.

Напомним, на выполнение работ по благоустройству сквера около памятника Григорию Петрову на Первомайском проспекте выделили три миллиона 750 тысяч рублей.