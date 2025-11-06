Сквер у «Дома художника» в Рязани продолжат благоустраивать в 2026 году
Рязанка заметила, что при благоустройстве в сквере у памятника Петрову на Первомайском проспекте не была предусмотрена установка лавочек. «Какой сквер без лавочек?! Они там необходимы», — написала девушка. На это в рязанской мэрии ей ответили, что в сквере до конца 2025 года подрядчик завершит благоустройство только вокруг памятника. Но в 2026 году предусмотрены работы в остальной части сквера, в том числе и установка лавочек. Напомним, на выполнение работ по благоустройству сквера около памятника Григорию Петрову на Первомайском проспекте выделили три миллиона 750 тысяч рублей.
