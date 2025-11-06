С начала года в Рязанской области привили от бешенства более 1000 животных
Прививки получило уже 1001 домашнее животное. В их числе 460 собак и 541 кошка. Отмечается, что параллельно ведется масштабная работа по контролю бешенства в дикой природе.
Для этого в лесах Шацкого района, особенно вблизи лисьих нор, специалисты ветслужбы разбросали 3300 брикетов с вакциной.