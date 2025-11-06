Рязанские полицейские поймали более 10 водителей автобусов, нарушающих ПДД

В среду, 5 ноября, сотрудники ГАИ провели в Рязанской области рейды «Автобус». Они направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей общественного транспорта. Более 10 нарушителей привлечены к ответственности.