Рязанец повторно сел за руль в нетрезвом виде и лишился мопеда и прав

Клепиковский районный суд вынес приговор мужчине, повторно нарушившему закон, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры региона. Суд установил, что обвиняемый, будучи ранее наказанным за аналогичное нарушение, снова выпил алкоголь и отправился на своем мопеде по улицам деревни Измайлово. Инспекторы ДПС остановили мужчину, подтвердив состояние алкогольного опьянения. Мужчину призналии виновным по части первой статьи 264.1 УК РФ и назначили денежное взыскание на сумму 210 тысяч рублей. Такое его лишили права управлять любым транспортом сроком на два года. Мопед передан государству.

