Рязанец повторно сел за руль в нетрезвом виде и лишился мопеда и прав
