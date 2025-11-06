Рязанец объявил поиск свидетелей ДТП на площади Свободы

ДТП произошло 2 ноября, около 11 часов дня, на перекрестке с круговым движением на площади Свободы. Участниками стали два автомобиля — Chevrolet Niva и Mitsubishi Lancer. Машины получили механические повреждения. На место выезжали сотрудники ГАИ.

Рязанец объявил поиск свидетелей ДТП на площади Свободы. С информацией он обратился в редакцию РЗН. Инфо 6 ноября.

ДТП произошло 2 ноября, около 11 часов дня, на перекрестке с круговым движением на площади Свободы. Участниками стали два автомобиля — Chevrolet Niva и Mitsubishi Lancer. Машины получили механические повреждения. На место выезжали сотрудники ГАИ.