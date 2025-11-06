Рязанцы вновь пожаловались на дымящиеся маршрутки в городе

«47 автобус часто ломается в пути. Сегодня ехала на нем. Он заглох. Задымился двигатель. И не в первый раз», — написала автор. Жители просят обратить внимание на состояние коммерческого транспорта в Рязани.