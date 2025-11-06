Рязанцы обратили внимание на мусор вокруг Горбатого моста

Рязанцы обратили внимание на состояние территории вокруг Горбатого моста на улице Пролетарской. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам местных жителей, там уже долгое время «страшный беспорядок»: пластиковая посуда, пакеты, старые покрышки и даже кости. Как результат, у моста стоит сильный запах, а люди вынуждены ходить по этому мусору. Рязанцы надеются, что власти тоже обратят внимание на проблему и помогут ее решить.

Фото: Подслушано в Рязани