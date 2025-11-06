Рязанцу заочно вынесли приговор за кражу нефтепродуктов с завода

По данным следствия, осенью 2015 года 46-летний рязанец, действуя в составе организованной преступной группы, совершил ряд хищений нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода, расположенного на территории Рязанского и Захаровского районов области, а также незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод. Причиненный ущерб составил более 450 тыс. рублей. Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в федеральном розыске. Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тыс. рублей. В отношении подельников осужденного в 2017 году постановлен обвинительный приговор.

Рязанцу заочно вынесли приговор за кражу нефтепродуктов с завода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2015 года 46-летний рязанец, действуя в составе организованной преступной группы, совершил ряд хищений нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода, расположенного на территории Рязанского и Захаровского районов области, а также незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод.

Причиненный ущерб составил более 450 тыс. рублей.

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в федеральном розыске. Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

В отношении подельников осужденного в 2017 году постановлен обвинительный приговор.