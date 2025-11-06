Рязанца привлекли к ответственности за махинацию с «чернобыльскими» выплатами

Житель Старожиловского района Рязанской области оказался фигурантом уголовного дела за незаконное получение «чернобыльских» выплат, сообщила пресс-служба полиции. Согласно материалам следствия, 26-летний мужчина с начала 2022 года и вплоть до момента задержания получал ежемесячные льготы, несмотря на фактическое постоянное проживание и работу в Рязани. За период незаконного присвоения пособий гражданин незаконным путем изъял сумму порядка 19 тысяч рублей из бюджета Соцфонда России. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

