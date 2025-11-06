Экономист: россияне тратят до 40% своих ежемесячных доходов на налоги

Согласно исследованиям кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при Правительстве РФ Светланы Сазановой, россияне тратят до 40% своих доходов на налоги. Это включает НДФЛ (13-18%), НДС (20%, для некоторых товаров 10%), страховые взносы, налоги на имущество (до 2,2%), транспорт и акцизы (от 7 до 740 рублей за литр в зависимости от товара). Работодатель платит 30% от зарплаты в страховые взносы: 22% — пенсионное, 5,1% — медицинское, 2,9% — временная нетрудоспособность и материнство. В итоге налоговая нагрузка на личный бюджет достигает 33-40%. Средства идут на образование, здравоохранение, инфраструктуру, социальные выплаты и безопасность.

Эти расходы включают не только налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который варьируется от 13% до 18%, но и другие обязательные платежи, такие как налог на добавленную стоимость (НДС), страховые взносы, налоги на недвижимость, транспортные налоги и акцизные сборы.

Сазанова отметила, что работодатель также вносит значительный вклад в налоговую нагрузку, выплачивая страховые взносы в размере 30% от начисленной зарплаты. Из этой суммы 22% идет на пенсионное страхование, 5,1% — на медицинское страхование, а 2,9% — на страхование по временной нетрудоспособности и материнству.

Эксперт уточнила, что налог на имущество не превышает 2,2% от его стоимости, а стандартная ставка НДС составляет 20%, за исключением некоторых товаров, таких как продукты питания и медицинские изделия, для которых ставка составляет 10%. Акцизы варьируются в зависимости от типа товара: от 7 рублей за литр сладких напитков до 740 рублей за литр безводного спирта.

В результате, общая сумма налогов может составлять от 33% до 40% личного бюджета граждан. Эти средства направляются на финансирование различных государственных нужд, включая образование, здравоохранение, инфраструктуру, социальные выплаты и безопасность.