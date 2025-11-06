Россиян предупредили о схемах обмана с ботами ЖКХ в Telegram

Мошенники начали активно использовать Telegram-боты, маскирующиеся под сервисы оплаты ЖКХ, что стало возможным после перехода ряда российских регионов на единый платежный документ (ЕПД) в электронном формате. Об этом 6 ноября сообщили эксперты компании по кибербезопасности Angara Security. По словам специалистов, мошеннические схемы подразумевают, что потенциальные жертвы должны перейти по ссылке и предоставить в бот данные о месте жительства, номер телефона и ввести «код подтверждения» для регистрации. Злоумышленники также могут пытаться выведать эту информацию в личных беседах, выдавая себя за главу ТСЖ или ЖСК.

По словам специалистов, мошеннические схемы подразумевают, что потенциальные жертвы должны перейти по ссылке и предоставить в бот данные о месте жительства, номер телефона и ввести «код подтверждения» для регистрации. Злоумышленники также могут пытаться выведать эту информацию в личных беседах, выдавая себя за главу ТСЖ или ЖСК.

Эксперты предостерегают граждан: управляющие компании никогда не будут запрашивать персональные данные через мессенджеры и не попросят информацию о банковских счетах.