Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми аккаунтами блогеров

Россиян предупредили о мошенниках, обманывающих подростков под видом блогеров. Об этом 6 ноября RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

