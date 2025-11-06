Reuters: США планируют разместить войска в Сирии

США планируют разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске, расположенной у входа в южные районы Сирии, которые должны быть демилитаризованы в рамках соглашения о ненападении между Израилем и Сирией. По данным Reuters и шести источников, база будет использоваться для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных миссий, при этом контроль останется за сирийской стороной. Пентагон уже провел несколько разведопераций на базе, а американские представители прибыли на военно-транспортном самолете C-130 для проверки ВПП. Официальных заявлений США пока не делали. В ближайшее время в Вашингтоне запланирована встреча президента Трампа с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа.

