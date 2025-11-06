Рязань
Reuters: США планируют разместить войска в Сирии
США планируют разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске, расположенной у входа в южные районы Сирии, которые должны быть демилитаризованы в рамках соглашения о ненападении между Израилем и Сирией. По данным Reuters и шести источников, база будет использоваться для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных миссий, при этом контроль останется за сирийской стороной. Пентагон уже провел несколько разведопераций на базе, а американские представители прибыли на военно-транспортном самолете C-130 для проверки ВПП. Официальных заявлений США пока не делали. В ближайшее время в Вашингтоне запланирована встреча президента Трампа с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа.

Согласно информации агентства Reuters, США готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске, что может стать значительным шагом в их стратегии по обеспечению безопасности в регионе.

Издание ссылается на шесть источников, которые сообщают, что точное местоположение базы не раскрывается, но она находится «у входа в южные районы Сирии», которые планируется демилитаризовать в рамках соглашения о ненападении между Израилем и Сирией.

По данным источников в сирийских вооружённых силах, база будет использоваться для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных миссий. Несмотря на присутствие американских войск, полный контроль за объектом останется за Сирией. Кроме того, отмечается, что Пентагон уже провел несколько разведывательных операций на базе за последние два месяца. Представитель сирийского министерства обороны сообщил, что американские представители прибыли на базу на военно-транспортном самолете C-130 для проверки пригодности взлетно-посадочной полосы.

Стоит отметить, что ранее США не делали официальных заявлений о планах на военное присутствие в Сирии. В понедельник в Вашингтоне состоится встреча президента Трампа с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа.