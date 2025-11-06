Рязань
Правительство увеличило срок хранения данных россиян в интернете до трех лет
Правительство России приняло решение продлить срок хранения данных пользователей интернета до трех лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее срок хранения составлял всего один год.

Теперь операторы распространения информации (ОРИ), которые обеспечивают работу систем и программ для обработки сообщений пользователей, будут обязаны хранить информацию о пользователях, включая регистрационные данные, факты авторизации и другие сведения.

Точные требования к составу хранимых данных указаны в новом постановлении. При этом ОРИ должны будут предоставлять эти данные по запросу правоохранительных органов.