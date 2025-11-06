Мишустин: порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом в 2026 году составит 20 млн рублей

Российские власти предлагают сделать поэатпными изменения по порогам уплаты налога на добавленную стоимость малым и средним бизнесом. Порог выручки для уплаты НДС такими предприятиями будет снижаться в период с 2026 по 2028 годы до 20 млн, 15 млн и 10 млн рублей соответственно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство учло предложения по налоговой системе, в том числе по упрощенной системе налогообложения для малых и средних предприятий, а также патентной системе. Об этом пишет ТАСС.

