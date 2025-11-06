Полицейские в коттедже рязанцев нашли 9 кг марихуаны, обрез ружья и винтовку

В Рязанском районе в коттедже у 41-летнего мужчины и 49-летней женщины нашли марихуану, обрез ружья и винтовку с патронами. Об этом 6 ноября сообщили в соцсетях УМВД по региону.

Мужчина и женщина находились в разводе, но после примирения проживали вместе. По сведениям полицейских, пара изготавливала дома наркотики.

На балконе коттеджа обнаружили готовую марихуану массой 2 килограмма 712 граммов. Также в доме и теплице изъяли более шести килограммов конопли.

Мужчина пояснил, что запасался наркотиком для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется оперативниками.

Кроме того, в доме нашли обрез охотничьего ружья и мелкокалиберную винтовку, а также 22 патрона. Их направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.