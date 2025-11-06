Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Рязанской области
Отмечается, что ДТП произошло в районе АЗС «Роснефть» в деревне Самуиловка Касимовского округа. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб. На опубликованных кадрах видно, что у машины смят бампер и капот. Официальная информация уточняется.
Фото взято из группы «Автоклуб Касимов»