Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Рязанской области

Отмечается, что ДТП произошло в районе АЗС «Роснефть» в деревне Самуиловка Касимовского округа. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб. На опубликованных кадрах видно, что у машины смят бампер и капот. Официальная информация уточняется.