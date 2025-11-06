На Украине прогремели взрывы
Отмечается, что взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне в четвертый раз за день. Кроме того, воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
На Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает Газета.RU cо ссылкой на СМИ.
Отмечается, что взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне в четвертый раз за день.
Кроме того, воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.