На Украине прогремели взрывы

Отмечается, что взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне в четвертый раз за день. Кроме того, воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает Газета.RU cо ссылкой на СМИ.

