На рэпера ICEGERGERT завели административное дело за экстремистский лозунг

Прокуратура Москвы возбудила в отношении Георгия Гергерта дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций»). Ведомство сообщило, что 26 октября Гергерт в ходе выступления публично произнес лозунг, «который по своему содержанию направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды». Ролик отправили на лингвистическую экспертизу — она обнаружила, что фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации. После этого на него завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Гергерт признал вину, ему грозит арест до 15 суток.

