На четырех улицах Рязани продлили отключение холодной воды

До 19:00 6 ноября холодной воды не будет по адресам: улица Бабушкина, дома №№ 3, 5, 7/4; Куйбышевское шоссе, дома №№ 6, 6а (д/с № 69), 7, 8, 10/2, 11, 13, 14/1, 14а (Административное здание), 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 4), 23, 19 (ТЦ «Норд»), 21 (административное здание); улица Трудовая, дома №№ 1 корпус 1, 3 (ГАУ РО СШОР Родной край-Спорт), 6/6 (МБОУ Школа № 41); Южный переулок, дом № 10. Отметим, что подачу воды должны были возобновить по этим адресам до 17:00.

На четырех улицах Рязани продлили отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Кроме того, из-за ремонтных работ до 22:00 6 ноября не будет холодной воды по адресу:

поселок Борки, 3-й район, дома №№ 46, 46 корпус 1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.