Глава Белгородской области поблагодарил Павла Малкова за помощь в подготовке к зиме

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил глав Рязанской области Павла Малкова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова за передачу генераторов, которые помогут региону подготовиться к зимнему сезону. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. «Спасибо большое, дорогие друзья, за своевременную помощь в подготовке к зиме. Без нее нам было бы крайне тяжело» — отметил он.

