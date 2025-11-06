ГАИ проведет рейды в Рязанской области

В четверг, 6 ноября, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области рейды «Пешеход». Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Цель рейда — снизить количество ДТП с участием пешеходов.