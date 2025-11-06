Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, ночью и утром 6 ноября на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Водителей призвали к повышенному вниманию на дорогах.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью и утром 6 ноября на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-800 метров.
Водителей призвали к повышенному вниманию на дорогах.