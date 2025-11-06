Аналитика ВТБ: родители настраивают сыновей на карьерный рост

Родители по-разному воспитывают детей разного пола. Таковы результаты исследования НПФ ВТБ.

По итогам опроса выяснилось, что у родителей различаются ожидания относительно сроков финансовой самостоятельности их детей. 60% родителей девочек считают, что дочери должны сначала получить образование, а после — задумываться о заработке.

Родители мальчиков в 47% случаев допускают, что их сыновья начнут работать ещё до или сразу после наступления совершеннолетия. Кроме того, родители девочек вдвое чаще связывают вопрос переезда дочери в отдельное жилье с замужеством, а не с финансовой самостоятельностью (23,7%), в то время как родители мальчиков считают свадьбу основанием для переезда только в 11,8% ответов. Что касается семейных ценностей, то сыновьям родители реже говорят, что семейные обязанности важнее карьеры и заработка (18,6% против 24,7%).

Как показало исследование, мальчикам и девочкам родители передают также и разные взгляды на заработок. Больше половины родителей (54,5%) обсуждает с девочками гендерное равенство в оплате труда мужчин и женщин, в то время как с сыновьями об этом говорит только треть родителей (36,8%).

В частности, родители юношей практически в 2 раза чаще, чем родители девушек, внушают им, что мужчины должны больше работать и зарабатывать (27,5% против 14%). В результате, каждый второй родитель (51,5%) поощряет сына стремиться к высоким зарплатам и карьерному росту, тогда как аналогичную установку для дочери транслирует лишь треть родителей (35,3%).

Практически все родители (90%) считают, что количество карманных денег у дочки и сына не должно отличаться, есть небольшой перевес в сторону девочек — 6,1% против 3,5%. Интересно то, что такого мнения придерживаются родители и сыновей, и дочерей.

«Задача родителей — обеспечить ребёнка необходимыми умениями и знаниями для взрослой жизни, в том числе: как правильно планировать расходы, избегать лишних трат, копить на свои цели. Финансовый рынок России предлагает широкий спектр инструментов, один из них — программа долгосрочных сбережений. Она помогает родителям создать стартовый капитал для детей, вне зависимости от того, воспитываете вы девочку или мальчика», — отметил Андрей Осипов, генеральный директор НПФ ВТБ.

*Опрос был проведен ВТБ Пенсионный фонд в сентябре 2025 года и охватил более 1 тысячи респондентов.