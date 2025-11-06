А что в кино? «Попутчики», «Голосовой помощник» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастический триллер «Голосовой помощник» (Россия) . Компания друзей собирается в загородном доме, чтобы вспомнить прошлое. Но их отдых превращается в кошмар, когда умная колонка «Алёна» начинает играть с ними в жуткую игру, раскрывая тайны и заставляя искать убийцу их подруги.

Комедия «Попутчики» (Россия). Молодой программист Кирилл мечтает о встрече с инвестором, но вместо деловых переговоров оказывается в безумной погоне. Его спутник — бизнесмен с амнезией, уверенный, что на дворе девяностые. Теперь их ждёт череда опасных и забавных приключений.

Криминальный боевик «Отверженные» (Россия). Афганский ветеран, больной и отчаявшийся отец, решается на ограбление ради будущего дочери. Но одно преступление запускает лавину насилия, из которой невозможно выбраться без потерь.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».