За неделю более четырех тысяч рязанцев заболели ОРВИ

Всего за неделю ОРВИ заболели 4 673 человека. По данным Роспотребнадзора, это на 8,7% меньше, чем неделей ранее. Большинство заболевших (78,5%) — жители Рязани. По данным лабораторного мониторинга, также циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

