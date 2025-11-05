Wildberries и Ozon изменили правила для продавцов по рекомендациям ФАС

Wildberries и Ozon изменили свои правила для продавцов, следуя рекомендациям ФАС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Маркетплейсы пересмотрели правила, которые были введены в августе и сентябре 2025 года. Например, Wildberries отменил правило, которое заставляло продавцов выбирать между акциями и высокими тарифами на хранение товаров. Также изменился механизм «Конструктор тарифов», который теперь позволяет продавцам выбирать услуги по своему желанию. Ozon, в свою очередь, вернул старую модель обработки возвратов товаров, чтобы предприниматели могли легче управлять своим товаром. Теперь у них также будет возможность автоматически настраивать процесс возврата.

Wildberries и Ozon изменили свои правила для продавцов, следуя рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Маркетплейсы пересмотрели правила, которые были введены в августе и сентябре 2025 года, после того как ФАС получила много жалоб от малых и средних предпринимателей.

Например, Wildberries отменил правило, которое заставляло продавцов выбирать между акциями и высокими тарифами на хранение товаров. Также изменился механизм «Конструктор тарифов», который теперь позволяет продавцам выбирать услуги по своему желанию.

Ozon, в свою очередь, вернул старую модель обработки возвратов товаров, чтобы предприниматели могли легче управлять своим товаром. Теперь у них также будет возможность автоматически настраивать процесс возврата. Оба маркетплейса стремятся учесть интересы продавцов и предотвратить нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС ранее предупреждала о рисках для продавцов из-за новых правил на этих платформах, и теперь изменения должны помочь улучшить ситуацию.