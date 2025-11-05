Врачи рассказали рязанцам, что стресс может спровоцировать заболевания сердца

Длительный стресс становится причиной множества проблем — от сердечно-сосудистых заболеваний (это артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, аритмия) до нарушений ЖКТ (гастриты, язвы, синдром раздраженного кишечника). Повышенный уровень кортизола и истощение стресс-системы снижают иммунитет, делая организм уязвимым для инфекций, а также провоцируют кожные проявления — акне, экзему, псориаз.

Врачи рассказали рязанцам, что стресс может спровоцировать заболевания сердца. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на терапевта Ирину Тюрину.

Врач рассказала, что ранние признаки хронического стресса включают нарушения сна (трудности с засыпанием, беспокойный сон, утренняя усталость), сложности с концентрацией внимания, снижение памяти, раздражительность, тревожность, тягу к сладкой и жирной пище, непереносимость голода, снижение либидо и отложение жира в области талии.