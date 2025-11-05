Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля

В 13:13 5 ноября курс доллара поднялся на 1,31 рубля по отношению к предыдущему закрытию, достигнув 80,91 рубля. Незадолго до этого он временно увеличился до 81,01 рубля, это произошло впервые с 24 октября.

Расчетный курс доллара, который используется как ориентир для внебиржевого рынка, превысил отметку в 81 рубль впервые с 24 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

