В Улан-Удэ экс-полицейский убил «Миссис Бурятия 2024», а после покончил с собой

В Улан-Удэ завершили расследование дела об убийстве «Миссис Бурятия 2024» Сэсэг Буиновой. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По версии следствия, к преступлению причастен бывший полицейский, который убил девушку ради денег, а затем покончил с собой.

Сэсэг и ее знакомый Станислав пропали в ночь на 12 апреля 2024 года, когда она подрабатывала в такси на Mitsubishi Outlander. Их исчезновение стало предметом длительного расследования, которое продолжалось более года. Машину без номеров нашли со следами крови Станислава.

17 марта 2025 года тела Сэсэг и Станислава были обнаружены в гаражной яме на глубине около двух метров в микрорайоне Аэропорт. Убийцей оказался попутчик, который сел в машину к девушке. Он угрожал ей пистолетом и заставил отвезти в безлюдное место, где и совершил убийство.

После начала мобилизации бывший силовик уехал в США, но не смог получить статус беженца и вернулся в Улан-Удэ. У него возникли финансовые проблемы и психические расстройства, что, по версии следствия, и привело к преступлению. После убийства он пытался скрыть следы, поджег гараж знакомого и даже покушался на жизнь других людей. Позже он был найден с огнестрельным ранением и скончался в больнице. Дело направили в суд.

Фото: Осторожно, новости