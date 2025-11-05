В Сургуте при пожаре погибли семь человек

Пожар произошел ночью 5 ноября в двухэтажном доме в СНТ «Прибрежный-1». Огонь распространился на площадь 72 квадратных метра. Трое человек пострадали, семь погибли. Обстоятельства произошедшего выясняются.