В Сараях задержали пьяного водителя «Оки»

50-летнего мужчину остановили 4 ноября на улице Лермонтова. Водитель прошел тест, который показал 0,775 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей штрафа и до двух лет лишения водительских прав.