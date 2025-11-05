В Рязанской области в ДК перепутали цвета флага на праздничном концерте 4 ноября

В Скопинском районе на концерте в честь Дня народного единства перепутали порядок цветов во флаге. Видео прислали рязанцы в комментарии губернатору Павлу Малкову. Как отметила комментатор, неправильный бело-красно-синий триколор развесили в доме культуры села Вослебово. «Как можно перепутать расположение цветов государственного символа в такой день», — написала девушка. На комментарий ответили из администрации Скопинского района. В ответе принесли извинения, назвали ситуацию неприятной и прикрепили фото флага с правильным бело-сине-красным порядком цветов.