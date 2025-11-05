В Рязанской области сбили мужчину насмерть

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». Вечером 4 ноября на улице Хуторская Побединского городского поселения сбили мужчину. Водитель скрылся с места аварии. Как уточняется в посте, это уже второе за неделю смертельное ДТП в данном населенном пункте. Местные жители связывают инциденты с отсутствием освещения на центральной дороге села Секирино и плохим ремонтом дорог. Надеются, что администрация решит проблему.

Фото: Скопин народный